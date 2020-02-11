Происшествия

Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадр

Происшествия 11.02.2020 16:06
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11.02.2020 16:06


Бесконечным сериалом из похожих друг на друга серий и, увы, пока без счастливого конца называют жители злосчастной улицы Рионской события, которые происходят здесь в последнее время. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, кавказская овчарка, которую здесь часто видят без сопровождения хозяина, попыталась напасть еще на одного мужчину, прогуливавшегося со своим питомцем. Мужчине пришлось отбиваться от огромного пса и быстро убегать, чтобы избежать более серьезных последствий.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о том, что на улице Рионской часто разгуливает в поисках объектов для нападения большая собака. Не посчастливилось встретиться с опасным псом волгоградке Наталье Чурсиной, которой в декабре прошлого года откусила палец похожая на кавказскую овчарку собака. Женщине даже удалось узнать, из какого дома убежала собака, и поговорить с хозяином домовладения. Тот поклялся, что больше выпускать своего пса не будет. Однако, как выяснилось, обещания своего не сдержал. 


По словам Натальи Чурсиной, сегодня она позвонила участковому полиции и сообщила о том, что на улице Рионской снова появился опасный пес. «Участковая мне сказала, что ее покусали собаки, она принимает уколы и ничем помочь не может и посоветовала звонить по 02», - рассказала волгоградка. Ранее Наталья Чурсина обращалась с заявлением в полицию после того, как неизвестный пес напал на нее и ее собаку на улице Рионской. Женщина тогда лишилась пальца и попала в больницу, операцию перенес и ее питомец Мотя. Недавно Наталье Чурсиной пришел ответ, что хозяина напавшей на нее собаки найти не удалось. 

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