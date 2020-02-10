Экономика

Рассолопромыслу промышленной площадки АО «КАУСТИК» 50 лет

Экономика 10.02.2020 11:45 Новости компаний
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10.02.2020 11:45 Новости компаний


Полвека назад на волгоградский химкомбинат начал поступать хлоридно-натриевый рассол Светлоярского месторождения поваренной (каменной) соли – основного сырья для производства нескольких десятков видов продукции предприятия.
Еще в послевоенном 1946 году в результате разведочного бурения на нефть и газ неподалеку от поселка Светлый Яр специалисты обнаружили огромные запасы каменной соли (хлорида натрия). Поисково-разведочные работы – бурение скважин и строительство рассолопромысла - начались только в 1963 году, а первые тонны рассола по трубопроводу поступили на комбинат в начале 1970-го года (до этого момента каменную соль на промплощадку доставляли с озера Баскунчак).
Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, уже полвека разработка месторождения ведется способом подземного растворения соли в так называемых «камерах растворения», которые формируются путем закачки воды в скважины. Каменная соль растворяется в воде и на поверхность по трубам подается рассол, который перекачивается к заводским цехам, где происходит процесс электролиза.
 
Добычей соли занимается коллектив ООО «МагМайн» (вместе с АО «КАУСТИК» входит в группу компаний «НИКОХИМ»), в котором трудится более 70-ти человек, большинство из них – местные жители. На Светлоярском месторождении каменной соли в эксплуатации находятся более десяти вертикальных скважин, глубина залегания продуктивной толщи минерала колеблется в диапазоне от 1180 до 1700 метров. В 2018 году Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) согласовало актуализированный в соответствии с требованиями российского законодательства технический проект дальнейшей разработки Светлоярского месторождения каменной соли, по которому ее запасов для использования в производстве хватит еще, как минимум, на пятьдесят лет.
Аналогичным способом подземного растворения с 1986 года ведется добыча водного раствора хлорида магния – минерала бишофита, залежи которого расположены здесь же, на участке месторождения каменной соли. За последние несколько лет ООО «МагМайн» увеличило добычу бишофита. И связано это с реализацией проекта по выпуску оксида и гидроксида магния, который стартовал в 2015 году. Именно с развитием современных высокотехнологичных производств, востребованных на отечественном и мировых рынках магний содержащих продуктов, связаны перспективы развития предприятий группы «НИКОХИМ», работающих на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа». Богатая сырьевая база Светлоярского месторождения каменной соли и бишофита, расположенного в непосредственной близости от производства, – одно из основных конкурентных преимуществ группы компаний «НИКОХИМ». Кроме того, технологии подземного растворения (выщелачивания) каменной соли и бишофита характеризуются крайне незначительным техногенным воздействием на окружающую среду.  

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