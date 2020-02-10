Аналитика

Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год

Аналитика 10.02.2020 11:15
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10.02.2020 11:15


В Росстате подсчитали зарплату работников бюджетной сферы за 2019 год в регионах РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области самыми высокооплачиваемыми стали преподаватели вузов – в среднем они зарабатывали в месяц 57545 рублей. На втором месте по уровню зарплаты – врачи (57003 рубля). Далее следуют работники научного труда – 53063 рубля в месяц. 
Воспитатели в Волгоградской области получают в среднем 26718 рублей, учителя – 28576 рублей. Работники системы дополнительного образования зарабатывают 28851 рубль. Зарплата среднего медперсонала оценена в 28671 рубль, а младшего – 27977 рублей. Труд соцработников оценивается в 27733 рубля, а тружеников культуры – в 29285 рублей. Преподаватели, которые работают с детьми-сиротами, получают в среднем 28522 рубля. 
Среди регионов ЮФО лидерами по уровню зарплат некоторых категорий бюджетников стали Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область. Например, больше всех зарабатывают учителя в Севастополе – почти 34 тысячи рублей. В Краснодарском крае выше оценивается труд врачей – 62200 рублей. В Ростовской области работают самые высокооплачиваемые работники науки – около 70 тысяч рублей. 
Между тем, в последнее время все чаще раздаются призывы считать среднюю зарплату работников бюджетной сферы, исключая зарплату руководителей бюджетных учреждений. После публикации статистических данных представители тех самых бюджетных профессий выражают недоверие обнародованным цифрам об уровне их зарплаты и утверждают, что на самом деле они получают гораздо меньше. 
Для сведения, по данным за 2018 год, к примеру, доходы ректора ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» Владимира Лысака составили 5 миллионов 173 тысячи 601 рубль.
Василий Тараканов, который в 2018-м еще являлся ректором Волгоградского госуниверситета, задекларировал годовой доход в 3 миллиона 919 тысяч 827 рублей.



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