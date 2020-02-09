Боролась с раком, а умерла от другого: волгоградка отсудила компенсацию за некачественное лечение матери





По 150 тысяч рублей морального ущерба должны выплатить родственникам пациентки, которая боролась с раком, за некачественное оказание медицинской помощи два медицинских учреждения – ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» и ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7». Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», принял Советский районный суд.

Исковые требования к больницам заявила дочь умершей женщины. Она требовала с врачей в общей сложности полмиллиона рублей компенсации морального вреда вследствие некачественно оказанной медицинской помощи. Как установил суд, мать заявительницы лечилась от рака с весны 2016 года. Женщина наблюдалась в ГБУЗ «ВОКОД», ей поставили третью группу инвалидности. В ноябре 2017 года после рецидива заболевания женщину прооперировали, удалив ей опухоль. Какое-то время она чувствовала себя удовлетворительно: сама готовила пищу, ходила за продуктами в магазин и т.д. В марте 2018 года ей стало плохо, сильно поднялась температура. Из ГУЗ «КБ СМП №7» вызвали терапевта, но он не пришел. Бригада «скорой помощи», прибывшая на вызов, не осмотрев больную, сделала инъекцию неизвестного препарата и уехала. Через несколько дней ситуация повторилась. Врачи «скорой» вновь сделали укол и уехали. Терапевт из больницы на этот раз пришла. Как указано в материалах дела, не осмотрев пациента, но познакомившись с выпиской, предложила следовать рекомендациям выписного эпикриза ГБУЗ «ВОКОД» и покинула квартиру.

На следующий день состояние здоровья женщины ухудшилось, ее госпитализировали в ГУЗ «КБ СМП №7», но после осмотра уролога ее снова доставили домой, фактически без оказания помощи. Вечером пациентке стало еще хуже. Врач «скорой», заявив, что помочь ничем не может, сделав инъекцию, покинула квартиру. Через несколько часов женщина умерла.

При проведении патологоанатомического исследования было установлено, что смерть наступила в результате левожелудочковой недостаточности, при этом со слов патологоанатома, проводившего посмертное вскрытие, метастаз обнаружено не было. Отмечается, что участковый терапевт поликлиники, не осмотрев пациента, не установив диагноз больному, страдающему помимо онкозаболевания, поражением сердца, гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, признаки которой развивались на протяжении нескольких дней, и вполне могли быть обнаружены при осмотре, ограничившись рекомендациями выписного эпикриза ГБУЗ «ВОКОД», фактически вообще никакой медицинской помощи не оказала.

Также оказанная медицинская помощь не соответствует требованиям нормативно-правовой документации, поскольку преемственности в оказании медицинской помощи лечебно-профилактическим учреждениями – поликлиника – станция скорой медицинской помощи – стационар, в которых наблюдалась пациентка и проходила лечение, не имеется. «Таким образом, неквалифицированная, некачественная медицинская помощь, оказанная выездными бригадами СМП ГБУЗ «КССМП», также способствовала наступлению смерти матери истца», - отмечается в материалах суда.

Суд установил, что во всех этих случаях при оказании медицинской помощи были допущены следующие дефекты ее оказания: неправильно установленный диагноз, некачественная неэффективная терапия, недооценка тяжести состояния больной, отказ от необходимой госпитализации.

Однако размер компенсации в размере 500 000 рублей суд посчитал завышенным, постановив снизить сумму до 300 000 рублей, взыскав в равных долях по 150 000 рублей с каждого из ответчиков. Решение может быть обжаловано.



