Борьба с коррупцией

Конкурс на содержание городских кладбищ в Волгограде заблокирован УФАС

Борьба с коррупцией 06.02.2020 20:33
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06.02.2020 20:33


Волгоградское УФАС приостановило открытый конкурс на оказание услуг по содержанию городских кладбищ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение опубликовано на сайте госзаказов. Поводом для такого решения послужила жалоба фирмы «Радоница», оказывающей ритуальные услуги. Ранее эта компания просила разъяснить департамент городского хозяйства администрации Волгограда, который проводит аукцион, обязан ли будет победитель конкурса обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию кладбищ хозяйствующих субъектов, не являющихся специализированной службой по похоронному делу. Однако в мэрии ответили, что данный запрос не имеет отношения к закупке. Но коммерческую фирму такой ответ не устроил. «ООО «Радоница» как потенциальный участник электронной закупки считает, что направленный запрос в адрес заказчика является существенным для формирования ценового предложения и дальнейшего участия в данном аукционе, так как содержание кладбищ неразрывно связано с исполнением правил организации похорон и содержания кладбищ. А при исполнении контракта необходимо будет руководствоваться не только условиями контракта, но и нормативно-правовой базой в сфере похоронных услуг», - говорится в жалобе. На этом основании руководство «Радоницы» просит признать действия заказчика, выразившиеся в не удовлетворении заявления о разъяснении конкурсной документации, незаконными. И обязать департамент городского хозяйства ответить на данный запрос. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о проведении открытого конкурса на оказание услуг по содержанию кладбищ Волгограда.  В списке – 18 городских погостов: Верхнезареченское кладбище, Алюминиевое, Краснооктябрьское новое, Краснооктябрьское старое, Моторное, Центральное, Новое Ворошиловское, Старое Ворошиловское, Старая Отрада, Хохлы, Мусульманское, Горная Поляна, Гумрак, Овражное, Старое Красноармейское, Новое Красноармейское. Цена вопроса – более 24 миллионов бюджетных рублей. Победитель конкурса должен будет выполнять такие услуги по содержанию кладбищ, как уборка мусора, подметание аллей, обработка аллей противогололедными материалами, уборка туалетов три раза в день, покраска, завоз воды. 
В настоящее время содержанием кладбищ в Волгограде занимается монополист - ЗАО РП «Память». Известны случаи, когда другим ритуальным компаниям, в частности, той же самой «Радонице», чинят препятствия в оказании услуг по погребению. Недавний случай из серии таких «кладбищенских войн» на погосте в Красноармейском районе Волгограда стал поводом для разбирательства в прокуратуре, а Волгоградское УФАС признало ООО «СП «Память» нарушившим закон о конкуренции. А именно - в распространении недостоверной информации о том, что исключительным правом на захоронение на кладбищах наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела. Руководитель УФАС Роман Лучников заявил, что его ведомство передаст материалы дела в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

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