Расследования

Двое жителей Волжского богатели на обмане участников ДТП

Расследования 04.02.2020 09:57
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04.02.2020 09:57


Уголовное дело в отношении двух жителей Волжского, обвиняемых в покушении на мошенничество при получении страховых выплат за ДТП, расследовано и направлено в суд. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, объем уголовного дела насчитывает 32 тома. Расследование проводили сотрудники Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. С целью доказательства вины фигурантов дела, сотрудниками следствия допрошено свыше 50 лиц, произведено несколько почерковедческих экспертиз. 
По материалам дела, с сентября 2014 года по январь 2019 года двое жителей Волжского 33 и 43 лет, предлагали юридическую помощь лицам, попавшим в ДТП. Получив от обратившихся граждан доверенности, они использовали подложные договоры об оказании юридических услуг, включали суммы денежных средств за якобы оказанные услуги в перечень исковых требований к страховой компании. Указанные документы направляли в суд, а после вынесения решений, страховая компания перечисляла взысканные денежные средства на расчетные счета, которые на самом деле принадлежали злоумышленникам.
В январе 2019 года они обратились в суд с поддельным исковым заявлением о взыскании со страховой компании неустойки за якобы несвоевременную выплату страховой суммы, однако похитить деньги им не удалось, так как их задержали сотрудники полиции.
Всего за указанный период членами организованной группы был причинен ущерб 7 физическим лицам и 1 страховой компании на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Вину они не признали.

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