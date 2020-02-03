Общество 03.02.2020 08:40
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03.02.2020 08:40
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу с участием представителей профильных комитетов ГД, министерств и этих регионов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Госдуме.
«Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики», - сказал Вячеслав Володин. Демографические вопросы проблемных регионов спикер собирается рассмотреть сегодня на Совете Госдумы.
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», по данным Росстата наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
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