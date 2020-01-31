ФСБ вскрыла махинации в рамках оборонзаказа при участии сына директора Волгоградского завода радиоборудования





Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор генеральному директору ООО «НПФ Микро-Вэйв» Александру Малиновскому, который организовал поставки некондиционных радиодеталей в рамках гособоронзаказа по модернизации радиолокационных систем посадки. Малиновскому А.П. предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества и трем эпизодам «отмывания» денег.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФСБ России, сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, получены контрразведчиками Южного военного округа. В 2014-2016 годах фирма Малиновского заключила ряд договоров на поставку радиодеталей на сумму более 10 млн рублей с АО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования», управляющий директор которого – отец Александра Малиновского Петр Малиновский. В указанный период АО «ВЗРТО» являлось соисполнителем ГОЗ по сервисному обслуживанию и капитальному ремонту радиолокационных систем посадки для Вооруженных Сил России. При этом предприятием, в нарушение условий государственных контрактов и технических регламентов, при проведении работ использовались контрафактные изделия. В частности, бывшие в употреблении магнетроны, демонтированные в ходе капитальных ремонтов на АО «ВЗРТО» как изделия, содержащие драгоценные металлы, соответствующим порядком не оприходовались и с 2009 года не утилизировались. Вместо этого бывшие в эксплуатации детали отправляли в Санкт-Петербург Александру Малиновскому.

Следствием установлено, что с помощью специального прибора выходные показатели радиокомпонентов доводились до необходимого уровня. Затем старые детали перекрашивали, придавали им вид новых, изменяли серийные номера и изготавливали поддельные технологические паспорта для поставки на АО «ВЗРТО» от имени «НПФ Микро-Вэйв». Таким образом, бывшие в эксплуатации радиодетали под видом вновь изготовленных устанавливались на поступившую для проведения капитального ремонт в рамках ГОЗ военную технику.

Суд приговорил Александра Малиновского к 4 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.











