Расследования

ФСБ вскрыла махинации в рамках оборонзаказа при участии сына директора Волгоградского завода радиоборудования

Расследования 31.01.2020 10:02
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31.01.2020 10:02


Куйбышевский районный суд  Санкт-Петербурга вынес приговор генеральному директору ООО «НПФ Микро-Вэйв» Александру Малиновскому, который организовал поставки некондиционных радиодеталей в рамках гособоронзаказа по модернизации радиолокационных систем посадки. Малиновскому А.П. предъявлено обвинение по шести эпизодам мошенничества и трем эпизодам «отмывания» денег. 
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ФСБ России, сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, получены контрразведчиками Южного военного округа. В 2014-2016 годах фирма Малиновского заключила ряд договоров на поставку радиодеталей на сумму более 10 млн рублей с АО «Волгоградский завод радиотехнического оборудования», управляющий директор которого – отец Александра Малиновского Петр Малиновский. В указанный период АО «ВЗРТО»  являлось соисполнителем ГОЗ по сервисному обслуживанию и капитальному ремонту радиолокационных систем посадки для Вооруженных Сил России. При этом предприятием, в нарушение условий государственных контрактов и технических регламентов, при проведении работ использовались контрафактные изделия. В частности, бывшие в употреблении магнетроны, демонтированные в ходе капитальных ремонтов на АО «ВЗРТО» как изделия, содержащие драгоценные металлы, соответствующим порядком не оприходовались и с 2009 года не утилизировались. Вместо этого бывшие в эксплуатации детали отправляли в  Санкт-Петербург Александру Малиновскому.
Следствием установлено, что с помощью специального прибора выходные показатели радиокомпонентов доводились до необходимого уровня. Затем старые детали перекрашивали, придавали им вид новых, изменяли серийные номера и изготавливали поддельные технологические паспорта для поставки на АО «ВЗРТО» от имени  «НПФ Микро-Вэйв». Таким образом, бывшие в эксплуатации радиодетали под видом вновь изготовленных устанавливались на поступившую для проведения капитального ремонт в рамках ГОЗ военную технику. 
Суд приговорил Александра Малиновского к 4 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.




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