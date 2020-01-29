Раненого во время урока по стрельбе школьника прооперировали в Волгограде

Происшествия 29.01.2020 16:01
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29.01.2020 16:01
В Волгоградской области проводится проверка обстоятельств ЧП, которое случилось в селе Савинка Палласовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, инцидент произошел во время занятий в секции по стрельбе – школьника ранило в шею выстрелом из пневматического оружия.
Первую помощь ребенку оказал хирург районной больницы: он обработал шею мальчику и направил в волгоградскую больницу №7, где его и прооперировали – извлекли пулю от пневматической винтовки.
В администрации Волгоградской области пояснили, что родители мальчика обратились за медицинской помощью через сутки после произошедшего. Подросток после операции находится под наблюдением медиков.
В то же время для расследования обстоятельств произошедшего в Палласовском районе создана и уже работает специализированная комиссия, в которую вошли представители профильных структур – комитетов облздрава и образования. В школе организована внутренняя проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения, пояснили в администрации Волгоградской области.
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