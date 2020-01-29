В Волгограде пятеро подозреваемых в грабеже стали жертвами приятеля-мошенника

Происшествия 29.01.2020 09:42
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29.01.2020 09:42
Пятеро человек, которые подозреваются в уличном ограблении в Волгограде, отдали приятелю в общей сложности полмиллиона рублей, чтобы избежать наказания. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, по подозрению в хищении денег задержан 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.
По данным следствия, за 500 тысяч рублей он обещал своим знакомым избежать наказания, собрав с каждого по 100 тысяч рублей. Однако помогать им он не собирался, а деньги потратил. Установлено, что в производстве территориального подразделения СКР находится уголовное дело по факту ограбления волгоградца, совершенного в центре города накануне Нового года. Органы следствия установили, что 30 декабря 2019 года пятеро местных жителей на улице напали на мужчину и, причинив телесные повреждения, похитили у него дорогостоящие часы. Не желая нести ответственность за содеянное, сообщники обратились к 31-летнему приятелю с просьбой помочь им избежать наказания.
В СУ СКР уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Подозреваемый в мошенничестве свою вину признал.
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