В Волгограде пятеро подозреваемых в грабеже стали жертвами приятеля-мошенника

Пятеро человек, которые подозреваются в уличном ограблении в Волгограде, отдали приятелю в общей сложности полмиллиона рублей, чтобы избежать наказания. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, по подозрению в хищении денег задержан 31-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По данным следствия, за 500 тысяч рублей он обещал своим знакомым избежать наказания, собрав с каждого по 100 тысяч рублей. Однако помогать им он не собирался, а деньги потратил. Установлено, что в производстве территориального подразделения СКР находится уголовное дело по факту ограбления волгоградца, совершенного в центре города накануне Нового года. Органы следствия установили, что 30 декабря 2019 года пятеро местных жителей на улице напали на мужчину и, причинив телесные повреждения, похитили у него дорогостоящие часы. Не желая нести ответственность за содеянное, сообщники обратились к 31-летнему приятелю с просьбой помочь им избежать наказания.

В СУ СКР уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Подозреваемый в мошенничестве свою вину признал.



