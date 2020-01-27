Расследования 27.01.2020 16:36
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27.01.2020 16:36
Супружеская пара "черных риэлторов" выслушала приговор за мошенничество с квартирами асоциальных граждан в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Центрального районного суда 42 -летний местный житель и его 41-летняя супруга осуждены соответственно к 7 и 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Установлено, что супруги находили одиноко проживавших лиц, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Обещая помощь в погашении задолженности и обмене занимаемого жилья на меньшее по площади с доплатой, злоумышленники систематически передавали потерпевшим продукты и спиртные напитки, входили к ним в доверие.
После того, как граждане передавали им документы на недвижимость, сообщники продавали квартиры и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.
В результате указанных действий мошенникам удалось завладеть двумя квартирами в Советском и Дзержинском районах Волгограда стоимостью 1,4 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно.
Женщина также пыталась с использованием фиктивных документов похитить квартиру в Москве стоимостью более 17 млн рублей. Однако при регистрации сделки по переоформлению прав на недвижимость было выявлено предоставление поддельных документов, в связи с чем регистрация не состоялась.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
Вину супруги полностью признали.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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