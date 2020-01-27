Расследования

В Волгограде супругов-риэлторов осудили за отъем квартир у пьющих хозяев

Расследования 27.01.2020 16:36
1
27.01.2020 16:36


Супружеская пара "черных риэлторов" выслушала приговор за мошенничество с квартирами асоциальных граждан в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Центрального районного суда 42 -летний местный житель и его 41-летняя супруга осуждены соответственно к 7 и 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Установлено, что супруги находили одиноко проживавших лиц, злоупотреблявших спиртными напитками и имевших большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Обещая помощь в погашении задолженности и обмене занимаемого жилья на меньшее по площади с доплатой, злоумышленники систематически передавали потерпевшим продукты и спиртные напитки, входили к ним в доверие.
После того, как граждане передавали им документы на недвижимость, сообщники продавали квартиры и распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.
В результате указанных действий мошенникам удалось завладеть двумя квартирами в Советском и Дзержинском районах Волгограда стоимостью 1,4 млн рублей и 1,9 млн рублей соответственно.
Женщина также пыталась с использованием фиктивных документов похитить квартиру в Москве стоимостью более 17 млн рублей. Однако при регистрации сделки по переоформлению прав на недвижимость было выявлено предоставление поддельных документов, в связи с чем регистрация не состоялась.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по г.Волгограду.
Вину супруги полностью признали.
Приговор в законную силу пока не вступил.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2020 15:40
Расследования 27.01.2020 15:40
Комментарии 2

0
Далее
Расследования
24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
Комментарии 5

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:18
Расследования 24.01.2020 14:18
Комментарии 3

0
Далее
Расследования
24.01.2020 09:45
Расследования 24.01.2020 09:45
Комментарии 4

0
Далее
Расследования
23.01.2020 16:09
Расследования 23.01.2020 16:09
Комментарии 8

0
Далее
Расследования
23.01.2020 15:50
Расследования 23.01.2020 15:50
Комментарии 21

0
Далее
Расследования
23.01.2020 14:33
Расследования 23.01.2020 14:33
Комментарии 14

0
Далее
Расследования
23.01.2020 09:44
Расследования 23.01.2020 09:44
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
22.01.2020 19:45
Расследования 22.01.2020 19:45
Комментарии 6

0
Далее
Расследования
22.01.2020 11:27
Расследования 22.01.2020 11:27
Комментарии 16

0
Далее
Расследования
21.01.2020 16:22
Расследования 21.01.2020 16:22
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
21.01.2020 13:29
Расследования 21.01.2020 13:29
Комментарии 11

0
Далее
Расследования
21.01.2020 11:06
Расследования 21.01.2020 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:44
8 тысяч сухпайков: в Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
19:09
Волгоградскому облизбиркому предстоит ударно потрудиться перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
16:19
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградец перевел мошенникам 100 тысяч рублей за мифическую работуСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
08:23
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата Смотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетамСмотреть фотографии
06:18
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
«Вернулся из Сирии и умер от инфаркта»: вдове военного летчика из Волгограда отказали в выплатах за госнаграду Смотреть фотографии
18:45
В «Концессиях теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в домах на севере Волгограда на второй день после аварииСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молоткаСмотреть фотографии
15:18
Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинамСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникамСмотреть фотографии
11:02
«А был ли инвалид?»: жители двора в Волгограде требуют убрать опасный гаражСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантинСмотреть фотографии
09:15
Свалка на месте: поселок в Волго-Ахтубинской пойме не хотят избавить от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на ТурциюСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигаретСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области за полтора миллиона издадут фотоальбом достиженийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 