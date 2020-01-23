Львенка и обезьяну нелегально ввезли в Волгоградскую область (ВИДЕО)











Полицейские проводят в Волгоградской области проверку по факту перевозки краснокнижных животных без ветеринарных сертификатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня в Новониколаевском районе была остановлена автомашина "Митсубиси Лансер", принадлежащая 24-летнему жителю Дагестана.

В салоне машины были обнаружены две клетки, в которых находились львенок и обезьяна. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог.

Мужчина вместе с животными доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что вез зверей из Москвы в зоопарк в Дагестане, а документы на животных остались в столице. По данному факту организована процессуальная проверка.



