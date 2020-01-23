Львенка и обезьяну нелегально ввезли в Волгоградскую область (ВИДЕО)

Происшествия 23.01.2020 16:37
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23.01.2020 16:37
Полицейские проводят в Волгоградской области проверку по факту перевозки краснокнижных животных без ветеринарных сертификатов. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, сегодня в Новониколаевском районе была остановлена автомашина "Митсубиси Лансер", принадлежащая 24-летнему жителю Дагестана.
В салоне машины были обнаружены две клетки, в которых находились львенок и обезьяна. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки диких животных, а также ветеринарных сертификатов, водитель предъявить не смог.
Мужчина вместе с животными доставлен в отдел полиции. Он пояснил, что вез зверей из Москвы в зоопарк в Дагестане, а документы на животных остались в столице. По данному факту организована процессуальная проверка.
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