"На их совести": в федеральном скандале с квартирой для сироты в Волгограде газовики обвинили чиновников
Расследования 23.01.2020 14:33
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23.01.2020 14:33
В ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» прокомментировали громкий скандал с квартирой для мамы-одиночки, сироты, которая проживала в квартире без газа и горячего водоснабжения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, «компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» лишена возможности заключать с нанимателями специализированного жилого фонда договоры поставки газа напрямую. Это обусловлено спецификой федерального законодательства».
«В правоотношениях по поставке коммунальных ресурсов в специализированный жилищный фонд (к которому относится жилье, предоставляемое для граждан из числа детей-сирот – прим.ред. ИА «Высота 102») участвует ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства», которое в данном случае обязано обеспечивать предоставление коммунальных услуг. Таким образом, предоставляя жилье лицам из числа детей-сирот, ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» обязано предварительно заключить все договора ресурсоснабжения. Поэтому гражданин, получающий жилье из специализированного жилого фонда, не должен дополнительно обращаться ни в какие ресурсоснабжающие организации», - цитата из комментария.
«В данном случае, руководство ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства», зная свои обязанности, уклонилось от их выполнения. Причины уклонения от выполнения возложенных обязанностей поставщику газа не известны», - пояснили в компании.
"В ноябре 2019 года ГКУ «Управление капитального строительства» стало заключать договора социального найма специализированного жилого фонда, в которых обязанность по предоставлению сиротам коммунальных услуг со стороны ГКУ уже была исключена, но в результате реакции прокуратуры Центрального района Волгограда уже с декабря 2019 года данные действия были признаны незаконными", - говорится в комментарии.
Как утверждают газовики, не дала результата и попытка ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» решить проблему на уровне комитета строительства. Туда был отправлен запрос с просьбой незамедлительно обязать ГКУ «Управление капитального строительства» направить заявку на включение в уже имеющийся между ГКУ и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» договор поставки газа дополнительных объектов по жилым помещениям, переданным гражданам из числа детей-сирот. Однако ответ на данное обращение так и не был получен, заявляют в компании. «Ответственность за произошедшее, как в правовом, так и моральном аспектах, полностью лежит на совести ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства», - утверждают в компании.
Напомним, накануне в СК РФ отреагировали на сюжет, показанный на одном из федеральных каналов, о молодой женщине, которая получила от государства квартиру в Кировском района Волгограда, в которой отсутствуют газ и горячая вода. Девушка-сирота, воспитывающая одна маленького ребенка, вынуждена была отапливать жилье обогревателем, а потом оплачивать огромные счета за электричество. Причиной этому стали бюрократические проволочки. Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказывались, перекладывая ответственность друг на друга. В рамках проверки следователи выяснили, что согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с ООО «Газпром межрегионгаз» должен потребитель, то есть проживающее в квартире лицо.
Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков были изъяты документы, имеющие значение для следствия. Уже вчера вечером стало известно, что в квартире волгоградки появились и тепло, и горячая вода.
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