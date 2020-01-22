Общество

В квартире сироты из Волгограда, за которую вступился глава СКР Бастрыкин, появились газ и горячая вода

Общество 22.01.2020 18:22
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22.01.2020 18:22


Предпринятыми мерами удалось не только сдвинуть с мертвой точки скандальную ситуацию, в которую попала сирота, но и добиться того, чтобы с сегодняшнего дня в её квартире были и тепло, и горячая вода, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области. 


Ранее следователи рассказали о том, что отреагировали на вышедший вчера в эфире одного из федеральных телеканалов сюжет о том, что в Волгограде молодая женщина, являющаяся лицом, оставшимся без попечения родителей, получила от государства квартиру, в которой отсутствуют газ и горячая вода. Девушка, воспитывающая одна маленького ребенка, вынуждена отапливать жилье обогревателем, а потом оплачивать огромные счета за электричество. По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по данному факту региональным управления СКР была незамедлительно организована доследственная проверка.
Установлено, что осенью 2016 года судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о понуждении комитета строительства Волгоградской области к предоставлению сироте  жилья. Спустя три года из специализированного жилищного фонда волгоградка и её малолетняя дочь получили долгожданные квадратные метры - однокомнатную квартиру в Кировском районе Волгограда, но благоустроенной её назвать сложно. Всё это время молодая мама и её ребенок проживали без отопления и горячего водоснабжения, а причиной тому служили бюрократические проволочки. Заключать договор о газоснабжении ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства категорически отказывались, перекладывая ответственность друг на друга. В рамках проверки следователи выяснили, что согласно договору найма, предоставление коммунальных услуг возложено на управление капитального строительства, которое в свою очередь уверено, что юридически оформлять взаимоотношения с ООО «Газпром межрегионгаз» должен потребитель, то есть проживающее в квартире лицо.
Для выяснения всех обстоятельств следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время в ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков изъяты документы, имеющие значение для следствия. 

Сегодня для скорейшего решения проблемы руководством регионального управления СК России было инициировано проведение рабочих встреч для согласования вопроса о заключении необходимого договора. В итоге результат достигнут – в квартире сироты к вечеру появились и газ, и горячая вода.

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