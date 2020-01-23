Происшествия

Жительница Волгоградской области попала в кредитное рабство после звонка мошенника

Происшествия 23.01.2020 12:22
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23.01.2020 12:22


Кредит на 390 тысяч рублей дистанционно оформил телефонный мошенник на жительницу Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 32-летняя жительница Волжского рассказала полиции, что она стала жертвой обмана неизвестного мужчины, который представился ей по телефону сотрудником службы безопасности банка.
Он сообщил, что доступ к ее телефону перехватили мошенники, чтобы похитить деньги с онлайн-счета. Женщина испугалась и полностью доверилась незнакомцу. По его совету она установила на телефон специальное приложение - TeamViewer, ссылку на которое ей прислал лжесотрудник банка. Он заверил, что именно так она сможет защитить свои сбережения. Примечательно, что денег на счете у волжанки не было. Получив доступ к ее счету, злоумышленник оформил на женщину кредит, действуя от ее лица. Он успел перевести себе 52 тысячи рублей, ограниченные суточным лимитом. Волжанка узнала об оформленном на нее займе и снятии денег через сообщение банка и сразу заблокировала свои счета.

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