



Кредит на 390 тысяч рублей дистанционно оформил телефонный мошенник на жительницу Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 32-летняя жительница Волжского рассказала полиции, что она стала жертвой обмана неизвестного мужчины, который представился ей по телефону сотрудником службы безопасности банка.

Он сообщил, что доступ к ее телефону перехватили мошенники, чтобы похитить деньги с онлайн-счета. Женщина испугалась и полностью доверилась незнакомцу. По его совету она установила на телефон специальное приложение - TeamViewer, ссылку на которое ей прислал лжесотрудник банка. Он заверил, что именно так она сможет защитить свои сбережения. Примечательно, что денег на счете у волжанки не было. Получив доступ к ее счету, злоумышленник оформил на женщину кредит, действуя от ее лица. Он успел перевести себе 52 тысячи рублей, ограниченные суточным лимитом. Волжанка узнала об оформленном на нее займе и снятии денег через сообщение банка и сразу заблокировала свои счета.



