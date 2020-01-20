Здравоохранение 20.01.2020 16:32
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20.01.2020 16:32
Оправдательный приговор в отношении фельдшера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, вынесен сегодня Урюпинским городским судом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерину Вальковскую.
Согласно обвинительному заключению органов предварительного расследования, Б., работая в должности фельдшера амбулатории Михайловской участковой больницы ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова», будучи вызванной для оказания медицинской помощи к пациенту, не определила у последнего наличие угрожающего для жизни состояния – острого коронарного синдрома и не приняла мер к его госпитализации в лечебное учреждение, что привело к смерти пациента.
На всем протяжении предварительного следствия Б. отрицала свою вину, указывая на то, что медицинская помощь была оказана ею в полном объеме. С её слов, на момент осмотра пациента признаков острого коронарного синдрома у него не было, он находился в удовлетворительном состоянии, в связи с чем показаний для его экстренной госпитализации в стационар не имелось.
Рассмотрев уголовное дело, дав оценку доказательствам, представленным сторонами, суд пришел к выводу, что между действиями Б. и наступлением смерти пациента отсутствовала причинно-следственная связь. Выводы о виновности подсудимой в причинении смерти по неосторожности, приведённые в обвинительном заключении, носят предположительный характер.
Согласно оправдательному приговору за Б. признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного и морального вреда.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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