Здравоохранение

Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациента

Здравоохранение 20.01.2020 16:32
3
20.01.2020 16:32


Оправдательный приговор в отношении  фельдшера, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, вынесен сегодня Урюпинским городским судом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области, Екатерину Вальковскую.
Согласно обвинительному заключению органов предварительного расследования, Б., работая в должности фельдшера амбулатории Михайловской участковой больницы ГБУЗ «Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова», будучи вызванной для оказания медицинской помощи к пациенту, не определила у последнего наличие угрожающего для жизни состояния – острого коронарного синдрома и не приняла мер к его госпитализации в лечебное учреждение, что привело к смерти пациента.
На всем протяжении предварительного следствия Б. отрицала свою вину, указывая на то, что медицинская помощь была оказана ею в полном объеме. С её слов, на момент осмотра  пациента признаков острого коронарного синдрома у него не было, он находился в удовлетворительном состоянии, в связи с чем показаний для его экстренной госпитализации в стационар не имелось.   
Рассмотрев уголовное дело, дав оценку доказательствам, представленным сторонами, суд пришел к выводу, что между действиями Б. и наступлением смерти пациента отсутствовала причинно-следственная связь. Выводы о виновности подсудимой в причинении смерти по неосторожности, приведённые в обвинительном заключении, носят предположительный характер.
 Согласно оправдательному приговору за Б. признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованиями о возмещении имущественного и морального вреда.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Здравоохранение
20.01.2020 16:15
Здравоохранение 20.01.2020 16:15
1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2020 15:28
Здравоохранение 17.01.2020 15:28
0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
16.01.2020 14:13
Здравоохранение 16.01.2020 14:13
7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
16.01.2020 08:01
Здравоохранение 16.01.2020 08:01
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.01.2020 07:58
Здравоохранение 10.01.2020 07:58
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
01.01.2020 14:03
Здравоохранение 01.01.2020 14:03
5 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2019 13:57
Здравоохранение 27.12.2019 13:57
7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2019 08:22
Здравоохранение 27.12.2019 08:22
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2019 20:28
Здравоохранение 26.12.2019 20:28
15 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2019 10:51
Здравоохранение 26.12.2019 10:51
1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.12.2019 13:06
Здравоохранение 24.12.2019 13:06
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2019 11:59
Здравоохранение 23.12.2019 11:59
9 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
20.12.2019 10:57
Здравоохранение 20.12.2019 10:57
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
18.12.2019 14:17
Здравоохранение 18.12.2019 14:17
0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.12.2019 17:24
Здравоохранение 17.12.2019 17:24
13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:06
На Приволжской железной дороге погибли 18 человекСмотреть фотографии
16:32
Суд в Волгоградской области оправдал фельдшера, обвиненного в смерти пациентаСмотреть фотографии
16:23
Дело пошло: в Волгограде приступают к реконструкции спортшколы после жалобы Исинбаевой ПутинуСмотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области за пожилыми людьми поухаживают врачи из частных клиникСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"Смотреть фотографии
15:50
В Волжском семеро учащихся колледжа получили сроки за попытку заработать на наркотикахСмотреть фотографии
15:27
«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купелиСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области двоих водителей отучат в колонии от тяги к алкоголюСмотреть фотографии
13:37
«Забили палками и выбросили на пустыре»: под Волгоградом подростки зверски расправились над бомжомСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде победу под Сталинградом отметят фейерверкомСмотреть фотографии
12:35
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
12:23
На пикете в Светлом Яру под Волгоградом потребовали еще арестов по делу о хищении канализационных трубСмотреть фотографииCмотреть видео
12:16
Победитель соцсоревнования из Волгограда добился звания ветерана трудаСмотреть фотографии
11:35
Крещенские купания и народные гуляния прошли в Усадьбе «Сосновый Бор»Смотреть фотографии
11:00
Волгоградец пожаловался в надзорные органы на контактный зоопаркСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области в крещенской купели окунулись около 30 тысяч человекСмотреть фотографии
09:30
В Волгоградской области «гуляющую» в сети инструкцию для митингующих признали вне законаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка Елена Исинбаева не уехала из Швейцарии ради КонституцииСмотреть фотографии
18:58
«Дети рождаются не из-за денег»: волгоградцы рассказали, как послание президента повлияло на их планы стать родителямиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
«А бабушка еще жива?»: в Волгоградской области 93-летняя ветеран войны осталась без дома Смотреть фотографии
16:31
Помолясь: волгоградцы дружно встали в очередь к крещенской купели на ВолгеСмотреть фотографии
16:15
В комитете транспорта Волгоградской области рассказали о работе над проектом третьего пускового комплекса моста через ВолгуСмотреть фотографии
15:20
Десять новеньких черных седанов пополнят гараж администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Мэра Волжского Игоря Воронина сфотографировали во время крещенского купанияСмотреть фотографии
13:10
Волгоградская область по уровню доходов населения заняла 69-ое место из 85Смотреть фотографии
11:00
На улицу в Волгограде снова вышла собака-людоедСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде преподавателя ВУЗа уличили во взятке за госэкзаменСмотреть фотографии
07:32
Волгоградцы встретили Крещение в ледяной воде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
18:26
Бывший заместитель главы Светлоярского района Волгоградской области заключен под стражуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 