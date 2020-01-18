«Мы стоим, они сидят»: фоторепортаж с пикета в Волгограде

Политика 18.01.2020 12:39
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18.01.2020 12:39
На пикет в поддержку политических заключенных сегодня вышли около двух десятков человек. Акция прошла на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как это было и что требовали участники пикета – в фотографиях ИА «Высота 102».
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