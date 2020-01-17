Расследования

Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимости

Расследования 17.01.2020 11:21
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17.01.2020 11:21


Житель Волгограда Алексей Наливайко проведет 3,5 года в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере при продаже квартир. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор вынес Дзержинский районный суд.
Установлено, что 36-летний ранее судимый Наливайко в 2017 году предложил помощь своему знакомому, который недавно освободился из мест лишения свободы, в оформлении наследственных прав на однокомнатную квартиру и долей в трехкомнатной квартире в Красноармейском районе. Так он получил ключи и часть документов на недвижимость. Наливайко нашел покупателя и продал ему обе квартиры, получив в общей сложности 1,4 миллиона рублей частями в качестве задатка, в счет оплаты за оформление документов на наследование квартир, погашение задолженности по жилищно-коммунальным платежам и т.д. Деньги он присвоил. 
Впоследствии законный владелец квартир распорядился недвижимостью по своему усмотрению.
Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ СУ Управления МВД России по г.Волгограду. Свою вину Наливайко полностью признал. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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