Волгоградец выслушал приговор за продажу чужой недвижимости





Житель Волгограда Алексей Наливайко проведет 3,5 года в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере при продаже квартир. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор вынес Дзержинский районный суд.

Установлено, что 36-летний ранее судимый Наливайко в 2017 году предложил помощь своему знакомому, который недавно освободился из мест лишения свободы, в оформлении наследственных прав на однокомнатную квартиру и долей в трехкомнатной квартире в Красноармейском районе. Так он получил ключи и часть документов на недвижимость. Наливайко нашел покупателя и продал ему обе квартиры, получив в общей сложности 1,4 миллиона рублей частями в качестве задатка, в счет оплаты за оформление документов на наследование квартир, погашение задолженности по жилищно-коммунальным платежам и т.д. Деньги он присвоил.

Впоследствии законный владелец квартир распорядился недвижимостью по своему усмотрению.

Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ СУ Управления МВД России по г.Волгограду. Свою вину Наливайко полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



