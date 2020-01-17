В Волгограде эвакуируют школы из-за анонимных сообщений с угрозами

Происшествия 17.01.2020 09:55
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17.01.2020 09:55
В Волгограде эвакуировали учеников и педагогов 4 школ из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, сегодня сообщения с угрозами на электронную почту поступили в общеобразовательные заведения, расположенные в Центральном, Ворошиловском и Дзержинском районах города. Сейчас все здания проверяют сотрудники оперативных служб.
Отметим, что такие сообщения школы в Волгограда получали и ранее. Все они оказались ложными.
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