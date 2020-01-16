



К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде военнослужащий одной из войсковых частей Александр Алексеев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГВСУ СК России, Волгоградский гарнизонный военный суд признал рядового Алексеева виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием, повлекшим тяжкие последствия.

Установлено, что 20 июля 2019 года Алексеев, находясь в расположении роты и желая показать свое мнимое превосходство, столкнул сослуживца с кровати, после чего накрыл его матрацем и стал прижимать к полу, при этом все происходящее, по его просьбе, фиксировалось на мобильный телефон.

Сослуживец попытался защитить себя от незаконных посягательств. Он нанес Алексееву удар кулаком в левый бок. Тот, в свою очередь, нанес обороняющемуся 4 удара кулаками в живот, умышленно причинив закрытую тупую травму живота, повлекшую удаление селезенки.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



