Расследования 16.01.2020 14:46
2
16.01.2020 14:46
К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен в Волгограде военнослужащий одной из войсковых частей Александр Алексеев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГВСУ СК России, Волгоградский гарнизонный военный суд признал рядового Алексеева виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием, повлекшим тяжкие последствия.
Установлено, что 20 июля 2019 года Алексеев, находясь в расположении роты и желая показать свое мнимое превосходство, столкнул сослуживца с кровати, после чего накрыл его матрацем и стал прижимать к полу, при этом все происходящее, по его просьбе, фиксировалось на мобильный телефон.
Сослуживец попытался защитить себя от незаконных посягательств. Он нанес Алексееву удар кулаком в левый бок. Тот, в свою очередь, нанес обороняющемуся 4 удара кулаками в живот, умышленно причинив закрытую тупую травму живота, повлекшую удаление селезенки.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Реклама
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело16.01.2020 15:41
Расследования 16.01.2020 15:41
9 Обсудить
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»16.01.2020 12:15
Расследования 16.01.2020 12:15
15 Обсудить
В Волгограде бывший наркополицейский потребовал денег за незаконное судебное преследование16.01.2020 11:11
Расследования 16.01.2020 11:11
10 Обсудить
В Волгограде коммерсант обманул налоговую на 70 млн рублей и отправился в колонию16.01.2020 10:43
Расследования 16.01.2020 10:43
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налогов15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчатках15.01.2020 13:00
Расследования 15.01.2020 13:00
5 Обсудить
Группа сутенеров предстала перед судом в Волгоградской области15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаков14.01.2020 15:24
Расследования 14.01.2020 15:24
В Волгоградской области сотрудница почты осуждена за присвоение чужих пенсий14.01.2020 13:11
Расследования 14.01.2020 13:11
1 Обсудить
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиков14.01.2020 11:53
Расследования 14.01.2020 11:53
В Волгограде ребенок закладчика экстази жил в квартире с килограммами наркотиков14.01.2020 09:39
Расследования 14.01.2020 09:39
В Волгограде сотрудника фирмы посадили на 4 года за аферу с уборкой территории завода13.01.2020 17:15
Расследования 13.01.2020 17:15
В Волгограде любителя ездить "под градусом" отправили в колонию строгого режима13.01.2020 14:50
Расследования 13.01.2020 14:50
В Волгоградской области раскаявшийся мошенник избежал тюрьмы за 11 эпизодов обмана12.01.2020 18:55
Расследования 12.01.2020 18:55
В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника11.01.2020 10:59
Расследования 11.01.2020 10:59
Реклама