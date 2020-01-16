В Волгоградской области фальсификат выдавали за сливочное масло





Фальсифицированное сливочное масло обнаружено на прилавках в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, в образце масла сливочного "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5%, высший сорт ГОСТ 32261-2013 (производство Московская область), обнаружены растительные жиры.

Исследование проводили специалисты сектора токсикологических видов испытаний испытательного центра ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Отмечается, что при производстве продукта молочные жиры были заменены растительными, а настоящий состав продукта не был указан на упаковке. Это является нарушением требований Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" и "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Информация о нарушениях передана специалистами центра в управление Россельхознадзора для принятия решения в отношении данной продукции и ее производителя.



