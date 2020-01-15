Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства России





Занять должность Председателя Правительства России Владимир Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Кремля. После рабочей встречи с потенциальным премьером, глава государства внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу.

Ранее сегодня было объявлено, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку.

Фото kremlin.ru

