Политика

Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства России

Политика 15.01.2020 19:27
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15.01.2020 19:27


Занять должность Председателя Правительства России Владимир Путин предложил руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Кремля. После рабочей встречи с потенциальным премьером, глава государства внёс кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу. 
Ранее сегодня было объявлено, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
Фото kremlin.ru

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