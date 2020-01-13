В Волгограде сотрудника фирмы посадили на 4 года за аферу с уборкой территории завода

Расследования 13.01.2020 17:15
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13.01.2020 17:15
Сегодня бывший сотрудник коммерческой фирмы осужден к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество при заключении договоров на уборку территории завода "Ахтуба" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Центральный районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Ему также назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.
В суде установлено, что в 2016 году, являясь начальником административно-хозяйственного отдела коммерческой фирмы, он получал от представителя подрядной организации денежные средства за подписание актов выполнения работ по уборке заводской территории и последующую пролонгацию договоров.
Фигурант дела продолжил требовать от представителей подрядчиков деньги за оказание содействия при заключении договоров на уборку территории и после того, как был переведен на должность начальника охраны и уже не имел полномочий на заключение договоров.
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