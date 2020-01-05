Экология 05.01.2020 15:27
3
05.01.2020 15:27
Если в центре Волгограда в новогодние праздники с переменным успехом кипит жизнь, то стоит пересечь мост через Волгу и углубиться в дубравы, как взору открываются картины глубоко заснувшей природы. В отсутствии снега пейзажи зимней Волго-Ахтубинской поймы выглядят тоскливыми, но не лишенными очарования. Ерики сковал серый лед, голые деревья по берегам как никогда беззащитны, а на озере лотосов о летнем великолепии напоминают лишь замерзшие вместе с водой листья и поникшие головки увядших цветов. Привычные и неизбежные картины ожидания очередной весны, из года в год напоминающие нам, что время летит неумолимо – в фотографиях ИА «Высота 102».
Реклама
В Волгоградской области за кучи пакетов и пластика в лесу наказали арендатора04.01.2020 17:02
Горячая линия регоператора по ТКО продолжит работать в праздничные дни30.12.2019 16:00
В Волгоградской области ГК «Чистый город» вводит в эксплуатацию вторую карту полигона ТКО в Камышине30.12.2019 10:00
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского26.12.2019 13:55
Регоператор: осуществляем контроль за качеством выполнения услуг с помощью системы ГЛОНАСС26.12.2019 13:36
В Волгоградской области на стройплощадке ветровой электростанции ждут археологов20.12.2019 11:24
Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попытки17.12.2019 18:13
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходов16.12.2019 09:38
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов15.12.2019 15:01
В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором15.12.2019 09:13
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь14.12.2019 16:26
Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду11.12.2019 14:50
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощевода05.12.2019 16:26
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях04.12.2019 15:38
Регоператор по обращению с ТКО провел встречи с юрлицами в Волгоградской области04.12.2019 11:11
Реклама