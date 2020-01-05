Экология

Замерзшие лотосы и голый лед: как зимует без снега Волго-Ахтубинская пойма

Экология 05.01.2020 15:27
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05.01.2020 15:27


Если в центре Волгограда в новогодние праздники с переменным успехом кипит жизнь, то стоит пересечь мост через Волгу и углубиться в дубравы, как взору открываются картины глубоко заснувшей природы. В отсутствии снега пейзажи зимней Волго-Ахтубинской поймы выглядят тоскливыми, но не лишенными очарования. Ерики сковал серый лед, голые деревья по берегам как никогда беззащитны, а на озере лотосов о летнем великолепии напоминают лишь замерзшие вместе с водой листья и поникшие головки увядших цветов. Привычные и неизбежные картины ожидания очередной весны, из года в год напоминающие нам, что время летит неумолимо – в фотографиях ИА «Высота 102».




 

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