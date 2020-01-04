



Полицейские задержали в Новоаннинском районе водителя и пассажира «ВАЗ-2121», которые вели себя очень нервозно при проверке документов. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, их автомобиль был остановлен накануне поздно вечером на 1 км автодороги «г.Новоаннинский – х.Краснокоротковский». Машина выезжала из лесного массива на асфальтированную дорогу и привлекла внимание патруля.

В багажнике автомобиля инспекторы ДПС обнаружили две туши застреленных косуль и зарегистрированное на 24-летнего пассажира гладкоствольное оружие марки МР-153. У подозреваемого не оказалось разрешения на отстрел диких животных. Мужчина пояснил, что они случайно сбили животных, и ему пришлось их застрелить.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Если вина подозреваемого в незаконной охоте на косуль будет доказана, ему может грозить уголовное наказание – до 2 лет лишения свободы.



