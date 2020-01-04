Гостиницу «Октябрьская» в центре Волгограда продали за 54 миллиона рублей

Экономика 04.01.2020 11:20
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04.01.2020 11:20
На торгах продана гостиница «Октябрьская», расположенная в центре Волгограда на улице Коммунистическая, 5А. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документацию торгов, объект ушел с молотка за 54 миллиона 6 600 рублей – в 2,5 раза ниже первоначальной цены (135 миллионов 16 502 рубля). «Октябрьскую» приобрел покупатель из Москвы.
Напомним, что в лот входило само здание гостиницы с пристройками площадью 4 862,6 кв.м. и земельный участок площадью 5 168 кв.м. Это имущество ООО «Клон», которое признанно банкротом. Конкурсное производство в отношении должника продлено до 24 марта 2020 года, так как не все имущество удалось реализовать.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителями ООО «Клон» (ИНН 3443097822) являются Анна Михеева (размер доли 4,17%) и Екатерина Лазарева (размер доли 95,83%). Анна Андреевна Михеева - мать Олега Михеева, бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области, который находится в розыске по делу о многомиллионном мошенничестве.
В судебном решении указано, что ООО «Клон» было признано несостоятельным (банкротом) в августе 2011 года. Активом должника являются несколько объектов недвижимости. Это инженерно-лабораторный корпус на проспекте Ленина, 88А площадью 4332,9 кв.м. и право аренды земельного участка площадью 4918 кв.м. по аналогичному адресу. Нежилое помещение площадью 2 817,9 кв.м. и право аренды земельного участка площадью 5 129 кв.м., расположенные на ул. им. Маршала Чуйкова, д. 65. Здание гостиницы с пристройками площадью 4 862,6 кв.м. и земельный участок площадью 5 168 кв.м. на ул. Коммунистическая, 5А - по этому адресу как раз и расположена гостиница «Октябрьская».
Среди объектов недвижимости ООО «Клон» - гостиница с подвалом площадью 5 212,9 кв.м., помещение ресторана с подвалом площадью 1010,8 кв.м. и земельный участок площадью 5 271 кв.м., расположенные в городе Майкоп (республика Адыгея) на ул. Пролетарская, 242. Указанные объекты являются предметом залога АО «БТА Банк».
В начале декабря 2019 года в силу вступило определение суда от 01.10.2019 года, согласно которому утвержден порядок продажи имущества, предложенный залоговым кредитором.
Отметим, что все имущество должника выставлено на торги. На данный момент удалось продать два объекта из четырех. Помимо гостиницы «Октябрьская» нашелся покупатель и на гостиницу в Майкопе. Ее приобрели за 52,2 миллиона рублей.
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