Происшествия

В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газом

Происшествия 31.12.2019 20:44
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31.12.2019 20:44


Пять человек, включая 8-летнюю девочку, госпитализированы с отравлением угарным газом в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сообщение о происшествии из Жилгородка поступило сегодня в 19.20. В квартире многоэтажки №7 по улице Ессентукской были обнаружены 19-летняя девушка, 49-летняя женщина и двое мужчин – 23 и 44 лет. 
Пострадавшие отправлены в больницу скорой помощи №25. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.

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