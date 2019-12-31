В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газом





Пять человек, включая 8-летнюю девочку, госпитализированы с отравлением угарным газом в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сообщение о происшествии из Жилгородка поступило сегодня в 19.20. В квартире многоэтажки №7 по улице Ессентукской были обнаружены 19-летняя девушка, 49-летняя женщина и двое мужчин – 23 и 44 лет.

Пострадавшие отправлены в больницу скорой помощи №25. Их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.



