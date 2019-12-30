РИТЭК: новый год – новые планы

Экономика 30.12.2019 08:00
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30.12.2019 08:00
Вот и еще один год, богатый на события, становится историей. «Пусть его достижения станут основой для новых успехов», — говорит вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев и поздравляет с Новым 2020 годом.
Уважаемые волгоградцы - друзья, коллеги, партнеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
На протяжении многих лет компания РИТЭК (дочернее общество группы ЛУКОЙЛ) показывает стабильные производственные результаты. Уходящий год не стал исключением. Мы продолжаем расширять территории деятельности, внедрять инновационные технологии по освоению и добыче трудноизвлекаемых углеводородов, ставим важные задачи на перспективу.
Вместе с тем одним из приоритетных направлений работы предприятия, наравне с производством, по-прежнему остается благотворительность. Так, в 2018 году Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», нацеленный на реализацию особо значимых инициатив неравнодушных граждан, отметил свой XV-летний юбилей. Отрадно, что ежегодно количество участников растет, в этом году было подано 584 заявки. Из них отобраны 94 проекта, которые будут реализованы за счет грантового фонда Компании. В наступающем году мы вместе с вами, дорогие друзья, планируем продолжать и развивать это важное направление.
Уважаемые волгоградцы – друзья, коллеги, партнеры! Встречая Новый год, мы смотрим в будущее с оптимизмом, ожидая только радостных событий и ярких свершений. На пороге Нового 2020 года позвольте от души пожелать вам удачи во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия, семейного уюта и тепла!Пусть все надежды оправдаются, а желания сбудутся!
С Новым годом!
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