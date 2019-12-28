Год нового руководителя СУ СКР в Волгоградской области прошел тихо





Сегодня - ровно год со дня назначения новым руководителем СУ СКР по Волгоградской области Василия Семенова, сообщает ИА «Высота 102». Указ был подписан президентом 28 декабря 2018 года. Генерал-майор юстиции Василий Семенов, как известно, пришел на смену Михаилу Музраеву, который возглавлял региональное Следственное управление с 2007 года, а сейчас является фигурантом дела о терроризме и содержится в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Когда спустя три недели после назначения, Василия Семенова представляли коллективу, руководитель ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-лейтенант юстиции Олег Васильев отметил большой опыт, а также такие качества Семенова как принципиальность и настойчивость.

Заступив на пост, новый главный следователь Волгоградской области предпочел полную непубличность, успешно избегал контактов с журналистами, не давал комментариев, не делал никаких заявлений. Под прицелы фото- и видеокамер местных СМИ генерал-майор вынужденно попадал лишь во время протокольных мероприятий в дни памятных дат, визита в Волгоград главы СКР Александра Бастрыкина, а также некоторых служебных совещаний. Словом, для наблюдателей со стороны, свой первый год в Волгоградской области Василий Семенов провел тихо. О каких-либо принципиальных и настойчивых антикоррупционных расследованиях регууправления СК в отношении действительно «крупных рыб» также ничего не было слышно. Впрочем, тишина может быть обманчива.





Василий Иванович Семенов является уроженцем Норильска Красноярского края. Возглавлял Следственное управление Республики Адыгея, затем был заместителем руководителя Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, до назначения в Волгоградскую область руководил Следственным управлением СКР по Астраханской области. Василий Иванович Семенов является уроженцем Норильска Красноярского края. Возглавлял Следственное управление Республики Адыгея, затем был заместителем руководителя Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, до назначения в Волгоградскую область руководил Следственным управлением СКР по Астраханской области.



