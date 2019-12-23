Телеком

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Телеком 23.12.2019 13:19 Новости компаний
302 0
23.12.2019 13:19 Новости компаний


МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона.  
МегаФон – единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей.
Услуга для абонентов МегаФона будет работать через специальный лендинг на booking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке. 
В каждый день бронирования отеля абоненту будет доступен целый час бесплатного общения и 1 Гб интернета. К долгосрочному проекту МегаФона уже подключено около 1 миллиона отелей из более чем 130 стран мира. 
«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники – особое время, когда быть на связи с родными и близкими - главная ценность для каждого.В среднем в роуминге россияне тратят около трех минут в день на вызовы. Мы же хотим, чтобы наши абоненты путешествовали в удовольствие и чувствовали себя как дома, не испытывая ограничений в общении», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.  
«Мы рады в партнерстве с МегаФон сделать это уникальное предложение для путешественников, которое позволит им постоянно оставаться на связи во время поездок, — отмечает Рипси Банкуриан, вице-президент Booking.com по партнерствам. – Устранение любых неудобств из клиентского опыта – одна из основных целей Booking.com. Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству мы поможем еще большему количеству клиентов найти идеальные объекты размещения, а также предоставим им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Телеком
20.12.2019 16:03
Телеком 20.12.2019 16:03
2400 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
17.12.2019 15:17
Телеком 17.12.2019 15:17
2640 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.12.2019 12:51
Телеком 16.12.2019 12:51
1490 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
13.12.2019 10:47
Телеком 13.12.2019 10:47
2836 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.12.2019 16:22
Телеком 12.12.2019 16:22
1300 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
11.12.2019 13:16
Телеком 11.12.2019 13:16
1391 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2019 14:43
Телеком 10.12.2019 14:43
1216 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.12.2019 12:54
Телеком 10.12.2019 12:54
837 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
09.12.2019 12:57
Телеком 09.12.2019 12:57
1302 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.11.2019 12:26
Телеком 28.11.2019 12:26
8889 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.11.2019 12:05
Телеком 26.11.2019 12:05
2090 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
25.11.2019 17:57
Телеком 25.11.2019 17:57
12791 15 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.11.2019 12:37
Телеком 20.11.2019 12:37
4142 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
19.11.2019 16:14
Телеком 19.11.2019 16:14
1606 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
18.11.2019 14:30
Телеком 18.11.2019 14:30
1833 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:32
«Снял шкуру, расчленил, хотел съесть»: в Волгограде идет под суд убийца собакиСмотреть фотографии
14:11
Заместителями нового спикера Волгоградской гордумы станут отцы-молодцыСмотреть фотографии
13:49
Нуждающимся волгоградцам раздали три тонны добраСмотреть фотографии
13:19
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мираСмотреть фотографии
11:59
В Волгоградской области «блуждает» гонконгский гриппСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области водитель сбил женщину с ребенком на рукахСмотреть фотографии
11:11
Волгоградские налоговики призывают завершить год без долговСмотреть фотографии
10:43
Бывший соратник экс-мэра Волгограда предстал перед судомСмотреть фотографии
10:21
Главу совета депутатов в городском поселении Волгоградской области лишили должностиСмотреть фотографии
09:16
Жительницу Волгоградской области обвиняют в краже миллионов у сожителяСмотреть фотографии
08:31
В долгах, как в шелках: жители Волгоградской области берут больше и больше кредитовСмотреть фотографии
20:29
«Потерпите лет десять»: в Волгограде «поплыл» аварийный домСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области отец и сын стали уголовниками из-за 24 карасейСмотреть фотографии
14:49
Привет из Калининграда?: окна ГУ МВД России по Волгоградской области украсили снежинкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Долой серость!: в Волгограде приступают к покраске льда на катке в пойме ЦарицыСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде начали установку главной городской елкиСмотреть фотографии
11:44
Биты, зонтики и книги: какие подарки покупала Волгоградская областная дума в 2019 годуСмотреть фотографии
10:31
Прикрывший ребенка от дождя игрок волгоградского «Ротора» отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области мужчина погиб под колесами фуры из ДагестанаСмотреть фотографии
08:40
На севере Волгоградской области жители пострадали из-за финансовых споров коммунальщиков с газовикамиСмотреть фотографии
18:32
В Волгограде прикрыли виртуальную ярмарку криминальных услугСмотреть фотографии
16:29
Собачий год: в Волгоградской области снова не хватило денег на бездомных собакСмотреть фотографии
15:07
С украинским акцентом: новый наставник волгоградского «Ротора» представил тренерский штабСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде единороссы «благословили» будущего спикера гордумыСмотреть фотографии
11:38
Митинг, еще митинг: в Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» требуют сдачи домовСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в туманеСмотреть фотографии
10:23
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
09:02
На ремонт 2 Infiniti и 1 Nissan Patrol из гаража администрации Волгоградской области зарезервировали 8 миллионовСмотреть фотографии
20:23
Над открытым в Волгограде памятником Сталину сразу нависла угроза демонтажаСмотреть фотографии
19:53
Учительница волжской школы уволилась после скандала с залепленными скотчем ученикамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 