



В Волгограде некоторые владельцы коммерческих объектов подошли к решению проблемы доступности своих аптек и магазинов для жителей с ограниченными возможностями по принципу «лишь бы прокуратура не ругала».









Так считает председатель Волгоградской общественной организации инвалидов «Второе дыхание», член регионального отделения ОНФ Владимир Ерофеев, который сегодня в очередной раз объехал несколько районов города, чтобы убедиться, насколько доступна для него, колясочника, враждебная среда большого города.









Журналист ИА «Высота 102» сопровождал Владимира во время его поездки по городу и убедился, что в Волгограде, действительно, немало «комических», как их называет руководитель организации, пандусов, которыми невозможно воспользоваться, а кое-где нет даже таких.









Такая картина наблюдалась в Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском районах города. В некоторые пандусы попадало лишь одно колесо инвалидной коляски, где-то кнопка вызова находилась так высоко и далеко, что дотянуться до нее инвалиду было невозможно.









В одной из аптек Владимиру Ерофееву страшно обрадовались и удивились одновременно, так как по словам заведующей, «инвалиды к ним не ходят». Не ходят, как выяснилось, именно по той причине, что пандус, установленный на входе в учреждение, не приспособлен для особенных покупателей.









Владимир Ерофеев признался, что в последнее время город все-таки стал поворачиваться лицом к инвалидам и в Волгограде есть немало крупных магазинов, банков, оборудованных комфортными пандусами.

Однако в целом проблема доступной среды для горожан с ограниченными возможностями остается. Например, в места массовых гуляний не пропускают автомобили инвалидов, не найти места для специализированного транспорта и на парковках, которые, как высказался Владимир, занимают «моральные инвалиды» - здоровые люди, которым безразличны проблемы граждан с ограниченными возможностями.















