Медики оценивают как крайне тяжелое состояние 38-летней матери троих детей, которая пострадала сегодня, 22 декабря, в ночном пожаре в Михайловке Волгоградской области. Один ее ребенок погиб, а муж и двое детей спаслись, но также находятся в больнице.

- Двое взрослых доставлены в Михайловскую ЦРБ: состояние женщины 1987 г.р. крайне тяжелое, врачи сейчас делают все возможное для сохранения жизни пациентки, - сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Состояние ее 41-летнего мужа также тяжелое. Супругами занимаются профильные специалисты филиала №3 ГБУЗ «КССМП», согласовывая тактику лечения с главным внештатным специалистом.

Двое детей пары, а это мальчики 10 и 15 лет, находятся в Михайловской детской больнице, их состояние средней степени тяжести.

Ранее в СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в пожаре погиб 4-летний мальчик. У родителей обширные термические ожоги - до 50 и 60 процентов поверхности тела. У спасенных детей, по предварительным данным, отравление угарным газом.





Напомним, пожар произошел ночью 22 декабря в частном доме, расположенном в переулке Эстонский города Михайловки. В результате строение выгорело дотла.

Территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура Волгоградской области взяла ход расследования уголовного дела на контроль.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

