В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый год

В Волгоградской области второй год подряд вводится запрет на продажу и использование пиротехники. Соответствующее решение 22 декабря принято на совместном заседании координационного совета по обеспечению правопорядка в Волгоградской области и оперативного штаба под председательством Андрея Бочарова.

- Определено, что под запрет попадает розничная продажа и применение на территории Волгоградской области пиротехнических изделий, включая фейерверочные. Запрет будет действовать с 25 декабря 2025 года по 20 января 2026-го, — подчёркивается в сообщении пресс-службы региональной администрации.

В качестве исключения волгоградцам разрешено будет использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Для усиления мер безопасности в преддверии праздников правоохранительные органы и надзорные структуры нарастят количество рейдов и профилактических мероприятий. Кроме того, чиновники администрации Волгоградской области и муниципальные власти начнут круглосуточные дежурства для оперативного реагирования на происшествия, а также аварии систем жизнеобеспечения населённых пунктов.

Резервы дружинников. казаков и правоохранительных структур будут привлечены к охране правопорядка на массовых мероприятиях.

На особом контроле властей работа во время праздничных дней соцучреждений с круглосуточным пребыванием.

Отметим, также во время совещания региональные власти выработали механизм взаимодействия с силовиками по вопросу обеспечения связи в условиях возможных атак БПЛА.