Новое уголовное дело возбудили на ростовского экс-мэра Логвиненко

Федеральные новости 22.12.2025 10:11
В Ростовской области в отношении экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко возбудили еще одно уголовное дело, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Причиной нового расследования, уточняет ростовское СМИ, стали факты получения денег чиновником за контракты на охрану городских учреждений.

– Следствие утверждает, что Логвиненко получал крупные суммы через подчинённого. Сумма незаконно полученных средств превышает 11 миллионов рублей, – уточняют журналисты. – Ранее сообщалось, что предметом коррупционного преступления является договор с охранной фирмой «Генерал», занимающейся обеспечением безопасности административных зданий Ростова. Руководитель указанной организации также привлечён к ответственности в рамках аналогичного уголовного дела.

Первое уголовное дело в отношении экс-мэра Ростова было возбуждено в конце октября 2025 года – его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2020 году Логвиненко заключил невыгодный коммерческий кредит, причинив ущерб городу в размере около 47 млн рублей.  

Примечательно, что сам Алексей Логвиненко отрицает причастность к преступлениям.

Фото: Привет-Ростов

