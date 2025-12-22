Шесть украинских БПЛА ночью сбили за пределами Волгоградской области

Ночью 22 декабря в России сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, малочисленный налет отразили в период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря.

3 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 2 – над акваторией Черного моря и один – в Брянской области.

Всего в ночное время с 20:00 мск 21 декабря до 07:00 мск 22 декабря был уничтожен 41 БПЛА самолетного типа. Большую часть вражеских дронов силами ПВО были перехвачены над акваторией Черного моря.





