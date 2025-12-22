Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подростком





Из Волжского в Волгоград были перевезены школьницы, пострадавшие накануне в жутком ДТП на улице Карбышева. По информации медиков, несовершеннолетним оказывается вся необходимая медицинская помощь.

- Обе девочки были доставлены в больницу №7. После проведенного врачебного обследования девочка 14 лет отправлена на амбулаторное лечение, вторая пострадавшая — девочка 15 лет — проходит лечение в травматологическом отделении больницы №7, - подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Состояние госпитализированной школьницы медиками оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, авария с участием «Лады» и автомобиля «КАВЗ» случилась 21 декабря в 2:30. Легковушка на огромной скорости влетела в рейсовый автобус. По предварительной информации, аварию спровоцировал 17-летний подросток, управляющий машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения.