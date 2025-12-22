Общество

Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый год

Общество 22.12.2025 11:21
0
22.12.2025 11:21


22 декабря в администрации Волгоградской области прошло совместное заседание координационного совета по обеспечению безопасности и оперштаба региона под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона поставил задачи по организации безопасного празднования Нового год и объявил об отказе от массовых уличных гуляний.

- Напомню, угрозы и вызовы современного периода развития требуют не только максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, но и повышения внимания и ответственного отношения самих жителей. В этой связи необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с жителями Волгоградской области, - отметил Андрей Бочаров. - С учетом продолжения действия на территории Волгоградской области введенного Указом Президента Российской Федерации режима повышенной готовности, объективно складывающейся оперативной обстановки, соответствующих законодательных ограничений и рекомендаций федеральных органов, отвечающих за комплексную безопасность, работа спланирована без организации масштабных уличных празднеств, гуляний. 

На территории области с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года состоятся 6 тыс. мероприятий. Как ожидается, в них примут участие 620 тыс. человек.

Отметим, руководитель поставил перед силовиками и всеми ветвями власти приоритетную задачу – провести все запланированные мероприятия без происшествий. По итогу совещания, как ожидается, будут выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности граждан.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.12.2025 16:53
Общество 22.12.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 16:23
Общество 22.12.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 16:10
Общество 22.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 13:19
Общество 22.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 12:36
Общество 22.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 11:21
Общество 22.12.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 10:54
Общество 22.12.2025 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 10:08
Общество 22.12.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 10:03
Общество 22.12.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 09:26
Общество 22.12.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 08:12
Общество 22.12.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 07:15
Общество 22.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 06:59
Общество 22.12.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2025 06:23
Общество 22.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.12.2025 21:47
Общество 21.12.2025 21:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:53
24-летнего рецидивиста задержали за избиение волгоградцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде сетевики отпустили цены на красную икру в свободное плаваниеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградскому коммерсанут не удалось оспорить иск о перестройке «Пятёрочки» в ФОКСмотреть фотографии
15:33
Власти Котово Волгоградской области обязали решить проблему с транспортомСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом осужден водитель за непристойное предложение полицейскому в ЦРБСмотреть фотографии
13:19
В Волгоградской области запретят продажу и запуск пиротехники на Новый годСмотреть фотографии
13:04
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
12:36
«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»Смотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудили 37-летнего наркотуриста из Кубы за сбыт галлюциногеновСмотреть фотографии
12:07
Как оплатить за парковку в Волгограде без мобильного интернета: два способаСмотреть фотографии
12:00
Медики рассказали о состоянии школьниц, пострадавших в ДТП с пьяным подросткомСмотреть фотографии
11:21
Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый годСмотреть фотографии
11:18
Тепло дали в дома волгоградцев после замены трубы на ул. СоветскойСмотреть фотографии
11:16
В День энергетика лучших из лучших отметили почетными наградамиСмотреть фотографии
10:55
Волгоградские пловцы взяли пять медалей на «Кубке Владимира Сальникова»Смотреть фотографии
10:54
Приставы опечатали молочный отдел в ТК «Титовский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
Новое уголовное дело возбудили на ростовского экс-мэра ЛогвиненкоСмотреть фотографии
10:08
Врачи борются за жизнь многодетной матери, пострадавшей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцы более 14 тыс. раз пожаловались в Госжилнадзор на работу УКСмотреть фотографии
09:30
Родители – с обширными ожогами: СК расследует гибель ребенка на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
«Один в тяжелом состоянии»: облздрав сообщил о 8 пострадавших в ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде попал на видео момент жуткого ДТП с маршруткой №174Смотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Из-за утреннего ДТП с маршруткой пр. Ленина замер в пробкеСмотреть фотографии
09:05
Выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой №174 в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:51
Опубликованы первые фото с места жесткого ДТП с маршруткой в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:38
Три трамвая в Волгограде пустили по усеченным маршрутам 22 декабряСмотреть фотографии
08:29
Маршрутка c людьми разбилась в центре Волгограда, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Магнитная буря ударит по самочувствию волгоградцев 22 декабряСмотреть фотографии
07:53
Шесть украинских БПЛА ночью сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
1 миллион потратят на украшение елки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 