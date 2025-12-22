Бочаров объявил об отказе от массовых гуляний на Новый год





22 декабря в администрации Волгоградской области прошло совместное заседание координационного совета по обеспечению безопасности и оперштаба региона под председательством губернатора Андрея Бочарова. Глава региона поставил задачи по организации безопасного празднования Нового год и объявил об отказе от массовых уличных гуляний.

- Напомню, угрозы и вызовы современного периода развития требуют не только максимальной концентрации усилий структур и органов власти всех уровней, но и повышения внимания и ответственного отношения самих жителей. В этой связи необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с жителями Волгоградской области, - отметил Андрей Бочаров. - С учетом продолжения действия на территории Волгоградской области введенного Указом Президента Российской Федерации режима повышенной готовности, объективно складывающейся оперативной обстановки, соответствующих законодательных ограничений и рекомендаций федеральных органов, отвечающих за комплексную безопасность, работа спланирована без организации масштабных уличных празднеств, гуляний.

На территории области с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года состоятся 6 тыс. мероприятий. Как ожидается, в них примут участие 620 тыс. человек.

Отметим, руководитель поставил перед силовиками и всеми ветвями власти приоритетную задачу – провести все запланированные мероприятия без происшествий. По итогу совещания, как ожидается, будут выработаны дополнительные меры, направленные на усиление безопасности граждан.