Приставы опечатали молочный отдел в ТК «Титовский» в Волгограде

Отдел по продаже молочной продукции из-за нарушений временно закрыли в ТК «Титовский», расположенный в Краснооктябрьском районе Волгограда. Торговую точку опечатали приставы по решению суда.

- Индивидуальный предприниматель Габриелян М.Р. реализовывал молочную продукцию без ветеринарно-сопроводительных документов, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, - уточнили в ГУ ФССП России по региону.

Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки. Материалы были направлены в суд, который вынес решение о приостановке деятельности торговой точки на 15 суток.

Приставы опечатали оборудование и вход в отдел. Индивидуальный предприниматель предупрежден об ответственности в случае, если решит пользоваться помещением во время действия запрета.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!