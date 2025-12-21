Общество

Картофель за 199 рублей появился в волгоградских супермаркетах

Общество 21.12.2025 21:47
Покупателей изумил картофель в волгоградских магазинах по цене за 199 рублей за килограмм. Как рассказали V102.RU читатели, крупные розовые клубни, упакованные в сетку, как указано на этикетке, предназначены для жарки.

Впрочем, в супермаркетах продается картофель и более доступный картофель, может, не такой красивый. В среднем стоимость «второго хлеба» составляет около 40 рублей.

Между тем, по данным Волгоградстата, килограмм картофеля стоил в середине декабря около 42 рублей. Причем за последнюю неделю он вырос в цене на 3,71%.


