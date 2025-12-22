Волгоградцы более 14 тыс. раз пожаловались в Госжилнадзор на работу УК





В Волгоградской области Госжилнадзор подвёл промежуточные итоги работы в 2025 году. За 11 месяцев жители региона пожаловались на УК более 14 тыс. раз.

Больше всего собственников беспокоило удручающее техническое состояние МКД, а также ненадлежащее выполнение работ по его обслуживанию – 37% жалоб. Ещё 21% заявителей столкнулись с нежеланием обслуживающих организаций раскрывать информацию о своей деятельности в ГИС ЖКХ.

Отметим, замыкает тройку острых вопросов обращения о некорректном начислении платы за жилищные и коммунальные услуги – 14% жалоб.