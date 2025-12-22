Пять женщин и трое молодых мужчин пострадали в Волгограде 22 декабря в утренний час пик в ДТП с маршруткой из Краснослободска. Один пассажир находится в тяжелом состоянии – это молодой человек 22 лет, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Пострадавшим в результате столкновения маршрутного такси «Краснослободск-Волгоград» и легкового автомобиля оперативно оказана первая медицинская помощь бригадами скорой помощи, - уточнили в облздраве.

С места происшествия в больницу станции скорой медицинской помощи №25 доставлены 8 человек, из них один в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь молодого человека.

Семеро пострадавших в настоящее время проходят обследование. Это женщина 1962 г.р., женщина 1987 г.р., женщина 1967 г.р., мужчина 23 лет, мужчина 25 лет, женщина 1976 г.р., женщина 1973 г.р.

Напомним, что столкновение маршрутки и легкового автомобиля «Лада Приора» произошло утром 22 декабря на пересечении проспекта Ленина и улицы Бакинская. Ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





