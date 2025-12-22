Спецтехнику Центра ГИМС в Волгоградской области пополнил быстроходный катер РПК-640, способный развивать скорость до 70 км/час. В ГУ МЧС России по региону отмечают, что новая техника повысит оперативность и результативность работы волгоградских спасателей на воде.

Судно способно работать в неблагоприятных условиях, так как оснащено закрытой металлической рубкой и воздушным салонным отопителем. Также катер оснащен современным навигационным оборудованием, средствами связи и автоматической фиксации правонарушений на водных объектах.

На борту есть все технические средства для оперативного и качественного освидетельствования маломерных судов и выявления граждан, управляющих судном в состоянии алкогольного опьянения.

