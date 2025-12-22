«Иосиф Виссарионович очень рассержен»: почему Сталин не хотел принимать медаль «За оборону Сталинграда»





В Волгограде управление ФСБ России 22 декабря рассекретило архивные документы к 83-й годовщине учреждения медали «За оборону Сталинграда». Одновременно стало известно о том, что эту награду в Кремль для Иосифа Сталина возил лично начальник Сталинградского УНКВД Александр Воронин. Однако Верховный Главнокомандующий принял медаль не сразу.

22 декабря 1942 г. вышел Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей «За оборону Сталинграда», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». Защитники этих городов показали всему миру пример, чести, самоотверженности и героизм.

В числе представленных к награждению медалью «За оборону Сталинграда» были и сотрудники областного Управления НКВД по Сталинградской области, внесшие свой вклад в защиту нашего города.

– С первых дней боев за Сталинград Управлением НКВД по Сталинградской области были направлены оперативно-боевые группы чекистов со специальными заданиями на заводы оборонного значения – танковый завод СТЗ, орудийный завод № 221, металлургический завод «Красный Октябрь», химический завод № 91, «СталГрэс», минометный завод им. Сакко и Ванцетти и другие предприятия. В дни ожесточенной бомбардировки города вражеской авиацией оперативно-боевые группы оставались на своем посту и обеспечивали ликвидацию последствий налетов вражеской авиации, организовывали тушение пожаров, спасение людей, эвакуацию ценного имущества, вели борьбу с дезертирами и мародерами, уничтожали группы немецких разведчиков и автоматчиков, просачивавшихся на территории заводов, – рассказали в УФСБ России по Волгоградской области.





Сотрудники Сталинградского УНКВД вели военно-разведывательную работу ближнего тыла и боевых порядков противника, установив в немецком тылу местонахождения 22-х штабов войсковых частей, в том числе и штаб Паулюса, 4 аэродромов, 4 радиостанций, 37 мест концентрации живой силы и военной техники противника, 9 линий оборонительных укреплений, 25 артбатарей, 13 складов с боеприпасами и ряд других военных объектов.

– Выполняя задания командования фронта и Управления НКВД за период боев в Сталинграде чекисты проявили отвагу, мужество и настойчивость. Многие из них были награждены медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 528 сотрудников были награждены медалью «За оборону Сталинграда», – вспоминают потомки сталинградских чекистов.





На протяжении многих лет стоял вопрос и в отношении человека, которому был вручен бланк удостоверения к медали «За оборону Сталинграда» с № 00001, – Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. Однако, подтверждения этого факта в документальных источниках тогда обнаружить не удалось.

Факт передачи Сталину наградного комплекса «За оборону Сталинграда» привел в своих воспоминаниях бывший начальник управления НКВД по Сталинградской области генерал-лейтенант Александр Иванович Воронин.

– После победного завершения Сталинградской битв по решению Сталинградского городского комитета обороны и горисполкома товарищ Сталин в числе других военачальников был награжден новой, только что учрежденной медалью «За оборону Сталинграда». Награждение санкционировал ЦК партии. Мне и Пигалеву было поручено вручить награды так же и товарищам Жукову, Василевскому, Воронову, – писал Воронин.

Во время ожидания приема Сталина, также говорится в воспоминаниях, Воронин связался с Алексеем Семеновичем Чуяновым. На это последовало требование уезжать восвояси.

– Немедленно уходите! – потребовал Алексей Семенович. – Товарищ Сталин сейчас звонил мне. Иосиф Виссарионович очень рассержен. Отругал меня за то, что мы раздаем медали без достаточного для награждения повода! Сказал, что награждать надо лишь непосредственных участников сражения и обороны Сталинграда!

– Обратно медаль не увезу! – упрямо ответил я и оставил награду в Кремле... она не вернулась в Сталинград. Товарищ Сталин согласился принять заслуженную им награду, – цитата Александра Ивановича Воронина.

Александр Иванович Воронин был награжден медалью «За оборону Сталинграда» и удостоверением к ней № 00023.

Фото: ИА «Высота 102»

Копии документов: УФСБ России по Волгоградской области