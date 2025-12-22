В Урюпинске с 1 января введут 2-процентный турналог





Еще один муниципалитет Волгоградской области вводит туристический налог. Перечень территорий, где он уже действует с 2025 года, пополнит столица российской провинции – Урюпинск. С 1 января 2026 года физические лица будут оплачивать его в местах временного размещения вместе со стоимостью номера. Ставка налога составит 2%, но в дальнейшем будет увеличиваться до 5% к 2029 году.

Напомним, с 1 января 2025 года турналог действует уже во многих муниципалитетах региона. Например, в Волгограде и Волжском его ставка составляет 1%, в Камышине – 0,25%. Турналог введен в Ленинске, Дубовке, Новоаннинском, рабочих поселках Октябрьский и Средняя Ахтуба, а также в ряде сельских поселений.