Происшествия

Под Волгоградом прибор для суставов обошелся пенсионерке в 350 тысяч рублей

Происшествия 15.12.2019 15:52
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15.12.2019 15:52


82-летняя жительница Николаевского района Волгоградской области стала жертвой продавца аппарата для лечения суставов. Пустив мошенника, предложившего приобрести чудодейственный прибор, к себе в квартиру, пенсионерка лишилась почти 350 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, женщина обратилась в полицию.

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