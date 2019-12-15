В Волгограде в опрокинувшемся внедорожнике пострадали два человека

Происшествия 15.12.2019 10:42
702 0
15.12.2019 10:42
Двое пассажиров корейского внедорожника пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем на автодороге «Волгоград – Новый Рогачик». 36-летняя женщина-водитель автомобиля «SsangYong» в 300 метрах от поворота на поселок Гули Королевой не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате пострадали пассажиры внедорожника – 29-летний мужчина и 66-летняя женщина. Они доставлены в больницу.
Реклама
В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножом14.12.2019 10:19
Происшествия 14.12.2019 10:19
2516 11 Обсудить
Не соблюдающий дистанцию водитель устроил смертельное ДТП на трассе под Волгоградом14.12.2019 10:07
Происшествия 14.12.2019 10:07
4294 6 Обсудить
В Волгограде водитель иномарки протаранила четыре машины14.12.2019 09:53
Происшествия 14.12.2019 09:53
2423 3 Обсудить
Под Волгоградом пятимесячная девочка получила ожоги, упав на трубу отопления14.12.2019 08:26
Происшествия 14.12.2019 08:26
1394 1 Обсудить
В частном секторе Волжского школьница угодила под колеса автомобиля13.12.2019 15:07
Происшествия 13.12.2019 15:07
1196 Обсудить
Под Волгоградом клиент шиномонтажки расплатился за колеса фантиками банка приколов13.12.2019 13:17
Происшествия 13.12.2019 13:17
516 Обсудить
В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионетки13.12.2019 09:48
Происшествия 13.12.2019 09:48
2029 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули13.12.2019 08:51
Происшествия 13.12.2019 08:51
2136 1 Обсудить
В Волжском трое 14-летних подростков на угнанной "ГАЗели" пытались скрыться от полицейских11.12.2019 16:54
Происшествия 11.12.2019 16:54
3607 Обсудить
В Волгоградской области "вечеринка по-урюпински" закончилась автоугоном и ДТП11.12.2019 13:26
Происшествия 11.12.2019 13:26
1228 2 Обсудить
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
9119 12 Обсудить
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
8833 4 Обсудить
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
43980 11 Обсудить
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
5881 2 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
2081 7 Обсудить
Реклама