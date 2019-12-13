В частном секторе Волжского школьница угодила под колеса автомобиля

Происшествия 13.12.2019 15:07
219 0
13.12.2019 15:07
11-летнего ребенка госпитализировали с травмами после автоаварии на улице Ленинской в Волжском. Как стало известно ИА «Высота 102», девочка, возвращаясь со школы, перебегала проезжую часть. Примерно напротив дома №21 ее сбил автомобиль. Школьница, по предварительным данным, получила черепно-мозговую травму. Пострадавшую отправили в больницу скорой помощи №7 Волгограда.
Реклама
Под Волгоградом клиент шиномонтажки расплатился за колеса фантиками банка приколов13.12.2019 13:17
Происшествия 13.12.2019 13:17
223 Обсудить
В Волгограде вскрыли нарколабораторию химика-марионетки13.12.2019 09:48
Происшествия 13.12.2019 09:48
1379 3 Обсудить
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косули13.12.2019 08:51
Происшествия 13.12.2019 08:51
1213 1 Обсудить
В Волжском трое 14-летних подростков на угнанной "ГАЗели" пытались скрыться от полицейских11.12.2019 16:54
Происшествия 11.12.2019 16:54
3409 Обсудить
В Волгоградской области "вечеринка по-урюпински" закончилась автоугоном и ДТП11.12.2019 13:26
Происшествия 11.12.2019 13:26
1047 2 Обсудить
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской области11.12.2019 10:42
Происшествия 11.12.2019 10:42
8775 12 Обсудить
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницу11.12.2019 08:23
Происшествия 11.12.2019 08:23
8721 4 Обсудить
Среди погибших в ДТП в Воронежской области – основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи (ВИДЕО)10.12.2019 15:51
Происшествия 10.12.2019 15:51
43269 11 Обсудить
В Воронежской области погибли пять человек в ДТП с автобусом из Волгограда10.12.2019 15:14
Происшествия 10.12.2019 15:14
5636 1 Обсудить
В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL10.12.2019 12:31
Происшествия 10.12.2019 12:31
1977 7 Обсудить
Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете10.12.2019 11:58
Происшествия 10.12.2019 11:58
3152 4 Обсудить
Пострадавших нет: в Волгограде из сгоревшей маршрутки успели выбежать пассажиры10.12.2019 08:40
Происшествия 10.12.2019 08:40
8630 12 Обсудить
В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины09.12.2019 20:10
Происшествия 09.12.2019 20:10
7132 1 Обсудить
В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП09.12.2019 10:02
Происшествия 09.12.2019 10:02
2995 1 Обсудить
В Волгоградской области на выезде из Камышина в ДТП пострадали 4 человека, один погиб08.12.2019 19:16
Происшествия 08.12.2019 19:16
3499 1 Обсудить
Реклама