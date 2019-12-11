Происшествия

В Волжском трое 14-летних подростков на угнанной "ГАЗели" пытались скрыться от полицейских

Происшествия 11.12.2019 16:54
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11.12.2019 16:54


В Волжском задержали трех подростков, которые катались по городу на угнанной «ГАЗели». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне  вечером в городской отдел полиции с заявлением об угоне автомашины обратился 67-летний пенсионер. Мужчина припарковал возле своего дома грузовую «ГАЗель», а спустя несколько часов ее уже на парковке не было.
На розыск автомашины и задержание угонщиков были ориентированы наряды ГИБДД, несущие службу в городе. В ходе патрулирования один их экипажей заметил угнанную автомашину на ул. Александрова. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал, попытался скрыться, но в ходе непродолжительной погони был задержан.
Как оказалось, за рулем автомобиля находился 14-летний подросток, а вместе с ним в кабине  двое его товарищей такого же возраста.
Все трое не первый раз попадают в поле зрения полицейских за угоны автомашины, кражи аккумуляторов.  На этот раз подростки хотели «покататься» по городу. 
Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Согласно действующему законодательству уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ за  неправомерное завладение автомобилем без цели хищения наступает с 14-летнего возраста.

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