Происшествия

В Волгограде остановили грузовик с контрафактными Барби и куклами LOL

Происшествия 10.12.2019 12:31
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10.12.2019 12:31


Грузовик "MAN" с контрафактными товарами остановили сотрудники Астраханской таможни на посту ДПС "Ерзовский" в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Астраханской таможни Динара Межитова, водитель грузовика, следовавшего по маршруту г. Бишкек (республика Кыргызстан) - г. Ростов, г. Пятигорск (Российская Федерация), не смог предъявить документы на перевозимый товар.

При осмотре транспортного средства выявлено более 30 тысяч туб силиконового герметика, около одной тысячи пар спортивной обуви торговой марки "Asics", более 13 тысяч игровых наборов, пластмассовых игрушек, электронных часов и настольных игр, маркированных товарными знаками "L.O.L. surprise", "M&Ms", "Hello Kitty", "Маша и Медведь", "BEN10 ALIEN FORCE", "SPIDER-MAN", "PAW PATROL", "MONOPOLY банк без границ", "THOMAS & FRIENDS", "BARBIE" и компании "DISNEY ENTERPRISES, INC". Указанная продукция обладает признаками контрафактности. Правообладатели указали, что общий размер ущерба для них составил более 19 миллионов рублей. 

На упаковке товаров присутствует надпись на иностранном языке "MADE IN CHINA". Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза отсутствует. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной и административной ответственности.
Фото Астраханской таможни

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