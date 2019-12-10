Бумага и песок: волгоградцы массово жалуются в полицию на обман продавцов в интернете

Происшествия 10.12.2019 11:58
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10.12.2019 11:58
В преддверии новогодних праздников участились случаи обмана волгоградцев, заказывающих товары со скидкой в Интернете. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, согласно поступившим заявлениям от граждан, они либо получают дешевую подделку своего заказа, либо иной товар, либо вовсе ничего.
Так, 67-летний житель Алексеевского района через неустановленный сайт в Интернете заказал себе часы и две пары мужских брюк, заранее заплатив за покупку 4 тысячи рублей. А когда вскрыл посылку, то обнаружил в ней две пары дешевых трико и песок. Практически аналогичный товар – мужские брюки, но уже через социальную сеть, заказал житель Палласовского района. 46-летний мужчина оплатил 4 тысячи рублей и в почтовом отправлении обнаружил те же трико и мешочек с песком.
Недобросовестные продавцы подменили и оплаченный 32-летним волгоградцем товар. Заказав через Интернет автомобильную сигнализацию, мужчина перечислил 3500 рублей, а получил комок бумаги и дешевые наручные часы. 31-летнему жителю Кировского района так же подменили заказанный по объявлению в Интернете товар. Он заплатил 5 тысяч рублей за портативный компьютер, а после вскрытия на почте посылки обнаружил калькулятор. Значительной суммы лишился арт-директор волгоградского ночного клуба. Оплатив 30 тысяч рублей за комплект зимней резины по объявлению о продаже на сайте бесплатных объявлений, мужчина с начала декабря так и не дождался поставки товара.
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